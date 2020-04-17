شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: 52 ألف إزالة للتعديات على نهر النيل منذ بدء الحملة القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إن أجهزة القطاع تكثف متابعتها على طول مجري نهر النيل وبكافة المحافظات النيلية لوأد أي تعديات في مهدها خلال هذه الفترة والتي قد تتزامن مع فترات حظر التجوال، فضلا عما يتم من تنفيذ لقرارات الإزالة الصادرة والتي تأتي ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، حيث تجاوز عدد الإزالات التي تمت منذ بدء الحملة ما يزيد عن ٥٢٥٠٠ حاله إزالة.

وأضاف «خالد»، خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن هناك زيادة في عدد الإزالات المنفذة خلال الفترة الماضية بمعدل يفوق المخالفات التي تتم ويحرر بشأنها محاضر، نتيجة للمتابعة المستمرة والإزالات التي تتم بصفة دائمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

من جهته، قام المهندس السيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، باستعراض أعمال الحقن لآبار الخزان الجوفى في منطقة البستان بالنسبة للخزان الرباعي ودراسة مدى تغير نوعية المياه بعد الحقن للخزان وكذلك أعمال حقن للخزان الحجر الجيرى في منطقة المنيا لتحسين نوعية المياه الجوفية في الخزان الحجر الجيرى وتم عرض تقدم العمل في حفر آبار الأمل في أسوان لتعويض أهالي النوبة.

وأشار إلى أنه «جارى دراسة إمكانية التوسع الزراعي في محافظة الوادي الجديد بناء على ما تم عرضه من المحافظ حتى نتمكن من تنفيذ المشروعات الزراعية بناء على إمكانيات الخزان الجوفى في المنطقة واختيار المساحات المناسبة للاستصلاح».

من جانبه، لفت المهندس شحته إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقى، إلى أنه في ضوء الاستعدادات لموسم السيول القادم تم الانتهاء من حصر أعمال التأهيل لمخرات السيول التي تأثرت خلال الموجة الأخيرة من الأمطار والسيول في شهر مارس الماضي مثل مخرجات (سنور، وأطفيح، والديسمى، وغيرها)، وتم الانتهاء من عمل الارتباط المالي لمخرات محافظة حلوان وجاري أخذ موافقة السلطة المختصة للموافقة على الطرح بالإسناد المباشر الانتهاء من التنفيذ قبل موسم السيول القادم. وتجدر الإشارة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأعمال من الشركة المتعثرة القائمة على تكريك وإزالة الإطماءات ببحر يوسف.

وتجدر الاشارة إلى أنه تم التأكيد على استمرار قيام كافة جهات الوزارة بالتأكيد على العاملين بها سواء داخل الوحدات الإدارية أو بالمواقع التنفيذية بمراعاة عدم التجمعات وترك مسافات لا تقل عن 1،50 متر بين الأفراد حرصاً على السلامة العامة وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المُستجد، وقيام الجهات المختصة بالوزارة بإبلاغ السلطات الصحية المختصة بأي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا واتخاذ ما يلزم بشأن المخالطين لهذه الحالات.

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