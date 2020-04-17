شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يناشد المزارعين الالتزام بالمساحة المحددة للأرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، على ضرورة التزام المزارعين بالمساحة المحددة لزراعة الأرز، والبالغة مليون و74 ألف فدان، في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد، خاصة أن مصر تقع تحت خط الفقر المائي ونصيب الفرد نحو 600 متر مكعب سنويا طبقا للتعريف العالمي للفقر المائي المعرف بـ1000متر مكعب سنويا للفرد.

وقال «أبوصدام»، في تصريح له، الجمعة، إن حصة مصر السنوية من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، وما يستخرج من مياه جوفية وأمطار نحو 5 مليار متر مكعب، فيما يعاد استخدام نحو 20مليار متر مكعب مرة أخرى لسد الاحتياجات الكبيرة لاستخدام المياه بعد وصول عدد السكان لأكثر من100مليون نسمة والطموح الحالي للتوسع في استصلاح الأراضي بغرض الزراعة.

وأضاف نقيب الفلاحين أنه ومع اتجاه الدولة لتغيير طرق الري من الغمر إلى الري الحديث لتقنين وضع استخدام المياه والاستفادة القصوة من كل قطرة مياه، فإن تقليص زراعة المحاصيل كثيرة استهلاك المياه تعد أحد الطرق الضرورية للحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها، مطالبا جميع المزارعين بالالتزام التام بالمساحات المحددة لزراعة الأرز كأحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، حيث يصل استهلاك الفدان الواحد لنحو 7 سبعة آلاف متر مكعب طوال مدة زراعته وحتى الحصاد.

وأوضح أن زراعات الأرز بدأت في المناطق التي حددتها الحكومة، في 9 محافظات فقط بجميع أنحاء الجمهورية وزعت بمحافظة الإسكندرية 2000 فدان، والبحيرة 106 آلاف و650 فدان، والغربية 40 ألفا و600 فدان، والدقهلية 182 ألفا و550 فدانا، وكفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان، ودمياط 42 ألف فدان، والشرقية 127 ألفًا و850 فدان، والإسماعيلية ألفان و750 فدان، وبورسعيد 30 ألف فدان.

ولفت «أبوصدام» إلى أن المساحة المحددة لزراعة الأرز هذا الموسم تكفي الاستهلاك المحلي، حيث تبلغ متوسط إنتاجية الفدان حوالي 3.5 طن للفدان ويقدر الاستهلاك المحلي بنحو 3.4 مليون طن أرز أبيض سنويا بمعدل استهلاك 40 كيلوجراما للفرد، مشيرا إلى أن زيادة المساحة المحددة بالمخالفة يؤدي إلى تدني أسعار الأرز ووقوع المخالف تحت طائلة القانون وتعرضه للغرامة أو لعقوبة أشد وإهدار ثروة مصر المائية.

وأشار إلى أن مساحة زراعة الأرز العام الحالي طبقا لمحددات وزارتي الري والزراعة هي 724 ألفا فدان، بالإضافة إلى 200 ألف فدان تزرع بأرز قليل استهلاك المياه ( أرز جاف) و150 ألف فدان تزرع بمياه الصرف الزراعي المعالج، في 9 محافظات مصرية فقط لا غير.

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