شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تطرح ياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ25% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الزراعة المحمية، عن طرح كميات وفيرة من ياميش رمضان بجودة عالية، وبتخفيضات كبيرة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة فيروس «كورونا»، وذلك من خلال 30 منفذا ثابتا ومتحركا.

وقال المهندس أحمد فتحي مدير التسويق بقطاع الزراعة المحمية- في بيان اليوم /الجمعة/- إن التخفيضات تصل إلى 25% تخفيفا عن كاهل محدودي الدخل.. مشيرا إلى مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة.

وأضاف أن الأسعار تتضمن تخفيض العديد من المنتجات ومنها السوبيا بـ 25 جنيها للنصف كيلو، والزبيب الإيراني بـ 30 جنيها للنصف كيلو، والزبيب المصري بـ 20 جنيها للنصف كيلو، والزبيب المصري الفاخر بـ 30 جنيها للنصف كيلو، وفول سوداني بـ 20 جنيها للنصف كيلو، وجوز هند بـ 28 جنيها للنصف كيلو، وعرق سوس بـ 13 جنيها للربع كيلو، والنشا بـ 15 جنيها للنصف كيلو.

وأوضح فتحي أن من ضمن المنتجات أيضا، قمر الدين (جودي) بـ 25 جنيها (400 جرام)، قمر الدين (مركز البحوث) عال الجودة بـ 45 جنيها (400 جرام)، قراصيا بـ 30 جنيها للنصف كيلو، ومشمشية بـ 38 جنيها للنصف كيلو، بلح الشبح الكيلو بـ 25 جنيها، بلح عينيات الكيلو بـ 20 جنيها، بلح ساكوتي الكيلو بـ 15 جنيها.