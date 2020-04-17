شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق» ينعى الدكتورة عزة العشماوي أمين «القومي للطفولة والأمومة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببالغ من الحزن والأسى الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، ونائب رئيس لجنة خبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقي، التي وافتها المنية مساء أمس.

وقال فائق في تصريحات صحفية ،اليوم، أن الراحلة كان لها دور متميز في تعزيز حقوق الطفل المصري وأمنه وسلامته والتعاون البناء والمثمر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يخدم قضايا حقوق الطفل. وكانت مثالا للمرأة المصرية المتفانية في أداء عملها وتقدم فائق، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة والعاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.