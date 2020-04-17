شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اتصالات البرلمان» ينتقد «الطب الوقائي» بطوخ بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن طوخ وقها، انتقادا شديد اللهجة لإدارة الطب الوقائي بإدارة طوخ الصحية، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية على «فيس بوك» ردا على ما نشر من شائعات، مساء أمس، جاء فيه: «للأسف الشديد بعض جروبات السوشيال ميديا في هذا العالم الافتراضي الذي نعيشه وصل به الأمر للتشكيك وتصديق الأكاذيب»، مطالبا بعدم الانسياق وراء هذه الجروبات ومتابعة البيانات الرسمية.

وقال «بدوي»، في بيانه: «نحن لا ننشر أسماء الحالات بالتفصيل لأنه لا يصح»، مشيرا إلى أن «الطب الوقائي بمركز طوخ للأسف غير متابعين للحالات وكذا المخالطين ومن بداية انتشار فيروس كورونا، المفروض دوركم متابعة جميع المخالطين بالحالات المصابة وإلزامهم بالحجر ولم تفعلوا ذلك، والطب الوقائي في طوخ لا يعلم أصلا مكان حجز الحالات وليس لديه أية تفاصيل، على فكرة أسر الحالات بيتواصلوا معايا».

وأشار إلى أن «الوقائي بطوخ لم يسأل عن المخالطين في الوقت الذي قامت فيه إدارة الأمراض المتوطنة بتتبع ذلك، لذلك طالبت رسميا من الطب الوقائي تقديم تقرير عن متابعة المخالطين خاصة في مركز طوخ وأنا متأكد بأن ليس لديهم بيانات».

وأوضح رئيس اللجنة أنه بالنسبة لتفاصيل حالات قليوب التي نشرت، أمس، هم ليسوا من المدينة، مشيرا إلى أن «الحالات من قرية طنان مركز قليوب وكانوا مخالطين»، مضيفا: «أما بالنسبة لحالتي طوخ على فكره أسرة المصاب الأول تواصلوا معي شخصيا وأكدوا أن المصاب قد شعر بالأعراض، يوم الأحد الماضي، وهو في عمله بالجيزة وجري نقله على الفور لعزل حميات إمبابة وفور ظهور نتيجته الإيجابية تم نقله للحجر الصحي، أما الحالة الثانية لسيدة من طوخ ومتزوجة في بهتيم وتم حجزها في حجر العجوزة وبطاقتها مركز طوخ بطبيعة الحال حجز الحالات في الحجر ببطاقة الرقم القومي للحالة الإبلاغ من حميات العباسية وطبعا بيتم تحديد المخالطين في مسكن الزوجية ببهتيم ومنزل أسرتها بطوخ».

وتابع: «وحالة شبين القناطر هي من كفر الدير ومنذ قليل تم نقل حالتين من القناطر الخيرية ممرض وحالة من شارع مهني المؤنس بهتيم إلى الحجر الصحي».

فيما رفضت الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالقليوبية، التعليق على بيان النائب أحمد بدوي، وقالت: «إننا ملتزمون بتعليمات وزارة الصحة بعدم التصريح بأي معلومات لوسائل الإعلام»، مضيفة أن «الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، هو الملزم بالرد». وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع «الطباخ» إلا أنه لم يرد على التليفون.

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