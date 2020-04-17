شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يعزل قرية كفر العجمى لتجنب تفشى الوباء.. والأهالى يرحبون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قرارا بعزل قرية كفر العجمى، مركز ومدينة بيلا، لمدة 14 يوما، لمنع تفشى وباء كورونا، ووجه مديريات التضامن الاجتماعى والتموين والشؤون الصحية بتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لأهالى القرية واتخاذ الإجراءات الاحترازية، على أن تتولى مديرية الأمن اتخاذ الإجراءات الأمنية، بشأن عزل القرية، لحماية المواطنين من تداعيات الفيروس والحد من انتشاره.

وانتقل إلى القرية 3 سيارات أمن مركزى تمركزت في مداخل ومخارج القرية لمنع خروج المواطنين منها أو دخول أحد إليها.

وقال إسلام حسنى هلال، محام من أهالى القرية: «الوضع، حتى مساء الأربعاء الماضى، كان عبارة عن 10 حالات إيجابية، إضافة لـ 9 مخالطين لم تؤخذ منهم مسحات؛ وكان من بينهم 3 أطفال، مشيرا إلى انتشار الوباء بين عائلات قرية العجمى، مركز بيلا، وعدد سكانها 7 آلاف نسمة تقريبا، ويقيم فيها نحو 5 آلاف نسمة، والباقى يعملون في الخارج لكسب قوتهم. وأضاف «هلال»: اكتشفنا أول حالة لسيدة تبلغ، 39 سنة، كانت مرافقة لحماتها المريضة بالكلى في مستشفى طوارئ المنصورة، وقضت مع حماتها يوما واحدا حتى وفاتها، وعادت إلى القرية، منذ 16يوما، وظهر عليها أعراض المرض (ارتفاع شديد في درجة الحرارة وضيق في التنفس)، واشتد عليها المرض؛ فذهبت لأكثر من طبيب، منهم الدكتور س.ع، من بيلا، وانتقل إليه الفيروس، وتم نقله إلى مستشفى العزل في بلطيم، فيما نقلت المريضة إلى مستشفى حميات بيلا، وتم تحويلها لمستشفى الصدر بكفرالشيخ، وبأخذ مسحة منها تبين أنها حامل للفيروس، وتم أخذ مسحات لخمسة مخالطين في مستشفى صدر كفرالشيخ، ولم تظهر شيئا، وبعد يومين ظهر عليهم أعراض المرض، بعد عودتهم إلى منازلهم بأربعة أيام، بعد ممارستهم حياتهم الطبيعية في القرية واختلاطهم بأهاليهم، عبر تعاملاتهم اليومية، وبأخذ مسحات منهم وتحليلها PCR تبين أن حالتهم إيجابية، وتقرر عزلهم بمستشفى بلطيم.

وأضاف إسلام حسنى، من اهالى القرية، أن جميع الحالات لأولاد المخالطين للحالة وأقاربهم، (10 حالات إيجابية)، ومازلنا في انتظار نتيجة 6 عينات، ومن المحتمل ظهور حالات إيجابية جديدة، لافتا إلى أن قرار المحافظ بعزل القرية عين الصواب؛ لأنه سيكرس الأجهزة لحمايتنا من العدوى وعدم نقله خارج القرية. وقال فراج إبراهيم، شيخ البلد بالقرية: «عقب صدور قرار المحافظ بعزل القرية، ارتاح المواطنون نفسيا، وأبلغناهم بالجلوس في منازلهم، عن طريق ميكروفون المسجد، وشكلنا مجموعات من الشباب لتوصيل الخبز للمنازل، وكافة المتعلقات».

وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، والإدارة الصحية نظموا حملات لتطهير وتعقيم أبنية وشوارع القرية، وأن الوحدة الحزبية لمستقبل وطن بكفرالعجمى شاركت في توزيع 400 كمامة و400 جوانتى وجركنى مطهر على الأهالى، وتعقيم شوارع وأبنية القرية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ: «أصدرت قرارا بعزل القرية للوقاية من تفشى الوباء، وأدخلنا مواد تموينية وخبزا وكل متطلباتهم اليومية، وأرسلنا المطهرات، وكنا مستعدين لأى أحداث طارئة، وأعددنا حساباتنا لكافة الاحتمالات منذ بداية الجائحة، ونأمل ألا تتطور.

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