شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القاهرة» تتابع تفعيل منصات التفاعل للمعلمين والطلبة ومنع بيع مشروعات البحث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس للتأكيد على المتابعة المستمرة لتنفيذ كل التعليمات والإجراءات التي أعلنتها الوزارة والمتعلقة بتنفيذ المشاريع البحثية،والتنبيه على مديري المدارس نشر الأكواد بالمدرسة والتأكد من إعلان الطلبة

واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكد «عطية» ضرورة متابعة عملية الدخول على المكتبة الرقمية ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية، وشدد على متابعة ومسؤولية إخصائي التطوير التكنولوجي بالمدارس والإدارات تحت إشراف المديرية للفصول التفاعلية والدعم الفني للمعلمين ورفع أبحاث الطلبة على المنصة.

وقال علاء حسين مدير إدارة التطوير التكنولوجي على استمرار الدعم الفني وتقديم كافة المساعدات التكنولوجية والتدخل الالكتروني السريع للتغلب على اية مشكلات أو صعوبات.

وقال محمد عبدالتواب، مدير عام التعليم العام والتجربيات، إن تقييم الإدارات والمدارس وأداء المعلمين يتم وفقا لمدى تفاعل المعلم مع طلابه على المنصة ومدى التنسيق بين المعلمين والطلبة وذلك في ضوء أنظمة الوزارة التي يتم تفعيلها حاليا، كما أكد دور رائد الفصل في توصيل الكود للطالب وتخصيص ارقام واتس اب للدعم الفنى بالمدرسة واعلان الاكواد في مكان ظاهر بالمدرسة، وأنه من حق الطالب الدخول على أي فصل الكتروني للتفاعل مع المعلمين.

وأعلن عن جهود مديرية تعليم القاهرة ومعلميها المتميزين في شرح المواد الدراسية لجميع المراحل ،وإعداد برامج تعليمية تبث على قناة يوتيوب المديرية وشدد على رفع جميع أعمال المعلمين على المنصة ومتابعة المديرية للمناصات من خلال لجان المتابعة الإلكترونية.

وفي نهاية الاجتماع شدد عطية على عدم الانسياق خلف الشائعات ومنع إعداد الأبحاث للطلبة أو بيعها وعدم استغلال أولياء الأمور والطلبة ومن يخالف أو يثبت تورطه يتعرض للمساءلة والتحويل للنيابة العامة مباشرة، كما ناقش الاستعدادات للجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية وزيادة عددها لتستوعب كثافة ١٤ طالب في اللجنة

وبالتالى زيادة عدد الصناديق الخاصة بكل لجنة ،وفق المواصفات المعروفة سالفا ،و استمرار تطهير المدارس والدواوين ،و الاستعدادات لتطهير اللجان الامتحانية وتعقيمها ،واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

Advertisements

ووجه إلى استمرار صرف منحة رئيس الجمهورية بالمدارس التي يقدم من خلالها البريد خدمات الصرف يومى السبت والاحد وتتوقف يوم الاثنين ( شم النسيم )

ثم تستأنف عملها يوم الثلاثاء.