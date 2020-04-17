شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تطهير وتعقيم 5000 منشأة وشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم الإنتهاء من رش وتطهير وتعقيم 5000 منشأه على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد «راشد»، أن المنشآت التي تم تطهيرها وتعقيمها شملت المنشأت الحكومية والشوارع الرئيسية الحيوية، وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة، وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وشملت المنشآت والشوارع والمرافق 600 بمدينة كرداسة و470 بحي الوراق و250 بمركز أبوالنمرس و300 بمركز أطفيح و275 بمركز ومدينة العياط و345 بمركز ومدينة البدرشين و390 بمركز ومدينة القناطر و580 بمركز ومدينة أوسيم و250 بمركز ومدينة الصف، و300 بحي شمال الجيزة، و300 بحي جنوب الجيزة، و275 بحي بولاق الدكرور، و215 بحي العمرانية، و200 بمركز بالواحات البحرية.

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري قامت برش وتطهير إدارة كرداسة وقرية المعتمدية، وكذلك المخارج والمداخل والارتكازات الأمنية.

كما تفقد نائب المحافظ إبراهيم الشهابي، قرية المعتمدية، للوقوف على الخدمات المقدمة للأهالي، وللتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا.

كما تأكد من تقديم جميع الخدمات والسلع الغذائية والتموينية للأهالي القرية، وأن جميع المخابز بالقرية تعمل بصفة منتظمة ومستمرة.

كما وجه «الشهابي»، باستمرار أعمال التعقيم والتطهير للشوارع، والأهتمام بمنظومه النظافة ورفع القمامه أول بأول.

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وفي نفس السياق تواصلت جهود حماة شباب في الخير الأهلية التي تبناها عدد من شباب القرية لرش الشوارع والمنازل.

قال محمد عبده أحد شباب الحملة: «نتواصل مع الأهالي لتلقي أي طلب برش الشوارع أو المنازل في محاولة لاجتياز تلك المرحلة بأمان، وذلك على نفقتنا دون تحميل الأهالي أي تكاليف».