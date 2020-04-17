شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلغى تصريح خطيب مكافأة بالمنوفية أقام صلاة الجمعة بمنزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلغاء تصريح خطيب مكافأة بالمنوفية لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن تعليق إقامة الجمعة، حيث أقام صلاة الجمعة داخل منزله.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن مذكرة وردت من مديرية أوقاف المنوفية تفيد قيام "م.ع" خطيب مكافأة بإدارة أوقاف بركة السبع – مديرية أوقاف المنوفية بإقامة صلاة الجمعة اليوم بمنزله، وبناء عليه قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلغاء تصريح الخطابة الخاص به.

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، كما أكدت على عدة أمور وهى:

1- ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .

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2- أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .

3- أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

4- أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة .