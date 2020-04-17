شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة :السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعلاج بمستشفيات الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تقرر السماح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالعلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص معتمدة من وزارة الصحة، بنفس شروط العلاج الداخلي، بشرط احضار الفواتير مختومة ومعتمدة، مؤكدًا أن الجامعة سوف تسدد الثمن المعادل لقيمة العلاج بمستشفياتها بعد التأكد من صحة الفواتير من الجهة المعالج فيها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة،في بيان صادر عن جامعة القاهرة إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء القرارات التي اتخذتها الجامعة تيسيرًا على اعضاء هيئة التدريس والعاملين في الظروف التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر، وجه رئيس الجامعة بتشغيل عيادة كلية الحقوق لختم تجديد صرف الأدوية شهرين دفعة واحدة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

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جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت قرر في وقت سابق صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات وذوي الأمراض المزمنة شهرين دفعة واحدة لتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم، وذلك في إطار التيسير على العاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن وممن لديهم أمراض مزمنة، وتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم في ظل الخطة الاحترازية للدولة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مد فترة التقدم لمكافأت النشر العلمى الدولى للأبحاث المنشورة فى عام 2019، أمام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، لشهرين إضافيين، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن التقديم مستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

جامعة القاهرة قررت موخرًا، زيادة مكافآت النشر العلمي بنسبة 100% للأبحاث المنشورة عام 2019 ولها استشهادات دولية خلال عام النشر، بشرط أن تكون منشورة فى دوريات علمية عالمية لها معامل تأثير، مشيرًا إلى أنه تم رفع قيمة مكافآت النشر الدولى فى مجلتى Science و Nature إلى 150 ألف جنيه، إلى جانب رفع قيمة النشر الدولى لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية عن العام السابق، لتشجيع النشر الدولى فى هذا القطاع الذى تم إهماله طويلا، وتخصيص جوائز تميز لأفضل كلية وقسم وباحث من حيث معدلات النشر.