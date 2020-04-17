شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الطبية بـ"الوطنية للإعلام" تكشف تفاصيل الاشتباه فى إصابة ممرضة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه بشأن ما أثير عن إصابة إحدى الممرضات بفيروس كورونا المستجد، فإن الممرضة كان آخر حضور لها بالرعاية الثلاثاء قبل الماضى 7 أبريل.

وأضافت في بيان لها، أنه لم يكن أي علامات اشتباه لإصابتها بالمرض قد ظهرت على الممرضة، وأنها كانت تحضر يومي الاثنين والثلاثاء نظرا لقيام الرعاية بوقف العمل بالعيادات كإجراء احترازي منذ شهر .

وأكدت الرعاية الطبية، أن الممرضة أجرت بعض الفحوصات أمس الأربعاء وهي خارج الرعاية الطبية وتم إجراء مسح التحليل بمستشفى عين شمس التخصصي وقد تبين اشتباه اصابتها بالمرض وتوجهت لإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة للعلاج.

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وأشارت إلى أنها تتابع المخالطين لها في فترة تواجدها علما بأن أعراض المرض تظهر خلال أسبوعين آخرهما الاثنين القادم وأنه يتم فوراً التعامل مع أية حالة مشتبهة بتطهير الرعاية الطبية العديد من المرات وتحديد المخالطين وإبلاغ جهة عملهم للراحة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي حرصاً على سلامتهم مع المتابعة.

واختتمت: "تتواصل الرعاية مع الجهات المعنية بهذا الشأن مؤكدة حرص الوطنية للإعلام على صحة وسلامة العاملين بها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى وتتمني للزميلة الشفاء والسلامة للجميع".