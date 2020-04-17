شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا والملابس المستعملة.. هل يتنقل الفيروس من خلالها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتخذ الكثير الآن كافة الاحتياطات للحد من انتشار فيروس كورونا، ليس من خلال نظافة اليدين وتعقيم المنزل فقط، بل تشمل تنظيف الأحذية والملابس أيضا

تشير العديد من الدراسات إلى مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح والملابس والورق والعملات الورقية وغيرها، ما قد يثير مخاوف من انتقال الفيروس فى أسواق الملابس المستعلمة التى تأتى معظمها من أوروبا والصين.

إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC تشير أيضًا إلى أن الفيروس قد يظل قابلاً للحياة لساعات إلى أيام على الأسطح المصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد، بما فى ذلك الملابس.

Advertisements