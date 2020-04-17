شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة صرف تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج (كرامة )، والتى من المقرر أن يبدأ صرفها يومى 18و19 إبريل الجارى، ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة بقيمة إجمالية حوالى 482 مليون جنيه.

ومن المقرر، أن يبدأ صرف مساعدات برنامج تكافل مع أول يوم عمل بالبريد بعد يوم 19 إبريل، ويبلغ عدد المستفيدين حوالى 2 مليون أسرة بإجمالى قيمة حوالى 903 ملايين جنيه، من خلال 4000 مكتب للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد اعتمدت خطة الصرف لمستفيدي تكافل وكرامة لمواجهة التكدسات، وتقليل فرص التزاحم التزاما بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافطين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس او تزاحم.

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وجدير بالذكر ان الوزارة كانت قد اطلقت مؤخراً البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونياً https://tk.moss.gov.eg

وتأتي هذه الخدمة في اطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات الى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي .