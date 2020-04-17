شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطرح ياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ25%.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الزراعة المحمية، طرح كميات وفيرة من ياميش شهر رمضان بجودة عالية، تخفيضات كبيرة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا، وذلك من خلال 30 منفذ ثابت ومتحرك.

وقال المهندس أحمد فتحى، مدير التسويق بقطاع الزراعة المحمية بوزارة الزراعة، إن التخفيضات تصل إلى 25%، تخفيفا عن كاهل محدودى الدخل، لافتا إلى مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة بتخفيضات تصل 25%، لرفع العبء عن المواطن.

وأشار إلى أن الأسعار كالتالي:

سوبيا بـ25 جنيها نص كيلو.

زبيب إيرانى بـ30 جنيها طبق نص كيلو.

زبيب مصرى بـ20 جنيها طبق نص كيلو.

زبيب مصرى فاخر بـ30 جنيها طبق نص كيلو.

فول سودانى بـ20 جنيها طبق نص كيلو.

جوز هند بـ28 جنيها نص كيلو .

عرق سوس بـ 13 جنيها ربع كيلو.

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نشا بـ 15 جنيها نص كيلو .

قمر الدين (جودي) بـ 25 جنيها (400 جرام).

قمر الدين (مركز البحوث) بـ 45 جنيها (400 جرام).

قمر الدين الخاص بمركز البحوث مصنع من مشمش طبيعى عالى الجودة.

قرصيا بـ 30 جنيها نص كيلو .

مشمشية بـ 38 جنيها نص كيلو.

بلح الشبح الكيلو بـ 25 جنيها.

بلح عينيات الكيلو بـ 20 جنيها.

بلح ساكوتى الكيلو بـ 15 جنيها.

كان المهندس أحمد فتحى مدير عام، تسويق الزراعات المحمية، أكد أن جميع السلع المطروحة بتخفيضات تصل إلى ما بين 20 إلى25% حسب السلعة المطروحة، موضحا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه بناء على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، تم زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والدواجن بأنواعها "البط، الفراخ، والكبد ، والحمام ، والسمان " وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى، وذلك بمنافذ الزراعات المحمية التابعة للوزارة، المنتشرة وعددها 30 منفذ ثابت بمختلف المحافظات، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.