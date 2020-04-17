شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تدرس إنشاء صندوق لدعم العاملين بالشركات والمنشآت الفندقية والسياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، برئيس اتحاد الغرف السياحية احمد الوصيف ورئيس غرفة المنشآت الفندقية ماجد فوزى، لمناقشة دراسة إنشاء صندوق جديد لدعم العاملين بالشركات والمنشآت الفندقية والسياحية حال حدوث أزمات سياحية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزارة والاتحاد ومختلف الغرف السياحية حرصت خلال الأسابيع الماضية على مناقشة استحداث هذا الصندوق، حيث كشف تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي، مما يحول دون المحافظة علي حقوق الكثير منهم وتقديم الدعم المادي لمستحقيه، والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين، وخاصة أن معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم اي موارد مالية ثابته خلال الأزمات السياحية، مما يؤدي في اغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي. وهذا الامر يؤدي إلى فقد سوق العمل السياحي المصري العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.

وأعرب رئيس اتحاد الغرف السياحية عن قيام القطاع الخاص بالمساهمة من خلال الموارد المقترحة للصندوق من ايرادات السياحة، بتوفير الدعم المادي للعاملين بالشركات و المنشآت السياحية و الفندقية، في اطار موافقة مجلس ادارة اتحاد الغرف مؤخرا على مقترح انشاء صندوق لدعم العاملين بالقطاع.

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وأكد تقديره لتبني وزارة السياحة والآثار لفكرة استحداث الصندوق الخاص بالعاملين بالقطاع السياحي الخاص لأول مرة وذلك للاحتفاظ بالعمالة المدربة وللحفاظ على حقوقهم اثناء الأزمات السياحية.

جدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد وافق امس الخميس على مشروع قانون بإنشاء صندوقا للسياحة والآثار يختص بدعم أنشطة الترويج والتنشيط السياحي ورفع كفاءة الخدمات والمشروعات السياحية والأثرية.