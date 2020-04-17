في يوم واحد.. ضبط ١٦٧٣ مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. واستكملت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (1673) مخالفة مرورية متنوعة. وضمت المخالفات ٣٥٣ مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و٧١ مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، و٩ دراجات نارية مخالفة، و٨ مخالفات شروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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