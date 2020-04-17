محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين وبحوزتهما كميات من المواد المطهرة مجهولة المصدر بقصد الترويج والتربح من بيعها للمواطنين. أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قيام (طبيب بيطري) بعرض مستلزمات طبية ومواد مطهرة "كحول إيثيلي" مجهول المصدر للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وعثر بحوزته على (160 لتر كحول إيثيلي). Advertisements كما أمكن ضبط (صاحب محل إكسسوارات هواتف محمولة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل ، وبحوزته (110 لتر كحول إيثيلي). وبمواجهتهما إعترفا بحيازة المضبوطات بقصد التربح من بيعها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق. جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الإتجار بالسلع مجهولة المصدر وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط طبيب يروج لبيع مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر عبر "الفيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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