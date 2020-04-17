الداخلية تلاحق تجار الكيف بحملة أمنية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية استهدفت ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائم بنطاق واسع بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين (عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، وزوجته مقيمان بدائرة مركز شرطة شربين) وذلك حال تواجدهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما (عدد 2 أسطوانة لمخدر الهيروين "وزنت 500 جرام"، 8 أقراص مؤثرة لعقار "باركينول" ، مبلغ مالي، هاتفان محمول، سلاح أبيض، ميزان، سيارة بدون لوحات معدنية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفان للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والميزان لتجزئة المواد المخدرة واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

كما تم ضبط أربعة أشخاص (شقيقين، ووالدتهما، وزوجة أحدهما، مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين، وذلك حال تواجدهم بمحل إقامتهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 550 جرام"، كمية من نبات البانجو المخدر "وزنت 200جرام" ، مبلغ مالي، هاتفان محمول، سلاح أبيض، ميزان.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفان للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والميزان لتجزئة المواد المخدرة.