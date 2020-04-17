ضبط مصنع ينتج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك مصنع لتصنيع الكمامات الطبية - كائن بدائرة مركز شرطة منوف؛ لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية الغير مطابقة للمواصفات الصحية باستخدام خامات مجهولة المصدر . وبالتفتيش ضُبط داخل المصنع 150000 متر قماش أبيض لتصنيع الكمامات، 60000 متر قماش أرزق لتصنيع الكمامات، 4 ماكينات خياطة أنواع مختلفة، 1600 كمامة تحت التصنيع 1500 كمامة منتج نهائي غير مطابقة للمواصفات الصحية. وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته للمصنع، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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