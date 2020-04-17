محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نفى مصدر أمني صحة ما تناولته إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو تُروج له جماعة الإخوان الإرهابية في إطار تبنيها الدفاع عن العناصر والعمليات الإرهابية ومحاولة تحسين صورتهم. وأكد المصدر، أن هذا الفيديو قديم ويعود لعام عام 2013 .

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تروج له جماعة الإخوان للدفاع عن عملياتها الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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