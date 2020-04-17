"خدرتها وسرقت دهبها".. تفاصيل سرقة كيلو ذهب من شقة مُسنة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاو وعلاء عمران:

تبلغ للمقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من أحد الأشخاص، بتضرر والدته "مسنة" مقيمة بدائرة القسم من خادمتها لقيامها بتخديرها عن طريق وضع عقار منوم داخل الطعام، وفور استيقاظها اكتشفت سرقة مبلغ مالي 20 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية تزن حوالي كيلو جرام من داخل الخزينة باستخدام المفتاح الأصلي.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتبين أنها خادمة ومقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، لها معلومات جنائية مسجلة.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافها وتمكن الرواد مصطفى الشعبيني وإسلام سمير ومحمد مجلي وأحمد الوكيل ومحمود القاضي، ضباط مباحث القسم، من ضبطها وبمواجهتها أمام اللواء محمود يوسف، مدير المباحث الجنائية، اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التخدير" وتم بإرشادها بمسكنها ضبط مبلغ مالى ٢٤٠ ألف جنيه من متحصلات بيع المصوغات الذهبية لدى عميلتها "سيئة النية" صاحبة محل ذهب، لها معلومات جنائية مسجلة.

وباستهداف الأخيرة أمكن ضبطها وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها تزن حوالى 100 جرام وقيامها بتسليم باقي المصوغات الذهبية المستولى عليها لدى صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية جار تحديده لضبطه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات واتهمتها بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.