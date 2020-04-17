بـ 120 طربة حشيش.. الأمن العام يضبط عنصرين إجراميين في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح من ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش المخدر.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية (مقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، تخصصا في الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهمان بأحد الأكمنة المعدة لهما بدائرة القسم، وبحوزتهما "120 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 12 كيلو جرام"، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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