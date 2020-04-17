الأمن العام يضبط 12 سلاحًا آليًا وخرطوشًا خلال حملة أمنية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بدائرة مركز شرطة صدفا.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري "غير مرخصة" بحوزة 12 شخصًا، وذلك على النحو التالي 6 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 2 فرد خرطوش.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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