"الداخلية" تواصل المبادرات الإنسانية لتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولي بعض الجهات الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

واستقبلت العيادات الخارجية بالمستشفى 15حالة من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.