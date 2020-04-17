القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعلنت القوات المسلحة أنه تماشياً مع تكثيف أعمال التطهير التى تقوم بها القوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وإستكمالاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية ، فقد صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لكل من موقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر ، وموقف عزبة الهجانة وكوبرى الجيش .

كما شملت عمليات التطهير عددا من الشوارع المحيطة بهما والتى يتردد عليهما أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم ، وذلك أثناء التوقيت الذى ينفذ فيه تطبيق حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين .

فقد تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التى تنفذ كافة المهام الموكلة إليها بشكل إحترافى وبروح معنوية عالية دلالة على الوعى الكامل لأهمية المرحلة وما تتطلبه من تضافر الجهود للحد من إنتشار الفيروس .

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وفي سياق متصل قام الجيش الثاني الميداني بتكثيف إجراءات التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت والمرافق الحيوية والمصالح الحكومية والمجمعات الخدمية والمتنزهات العامة بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والتى تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين عليها على مدار اليوم .

كما تضمنت الإجراءات الوقائية القيام بأعمال التطهير لمحطة السكة الحديد ومستشفى الحميات ومستشفى الصدر والمستشفى الجامعى بالإسماعيلية ، كذلك المستشفى العام ومستشفى الحميات ببور سعيد ، فضلا ً عن تعقيم وتطهير مستشفى الصدر ومستشفى الحميات بدمياط .

كما روعى أثناء تنفيذ الإجراءات الوقائية إستخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية التى تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة فى أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية كافة الأماكن المطلوب تطهيرها بما يوفر المناخ الآمن والصحي للمواطنين .

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس( كورونا ) بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصرى العظيم