"أكوا باور" تتبرع لـ"تحيا مصر" بـ5,5 مليون جنيه لشراء أجهزة تنفس صناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خطاباً من المهندس حسن أمين المدير الإقليمي لشركة (أكوا باور) العالمية، أشاد خلاله بما تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود في سبيل الحد من انتشار هذه الفيروس وما تتخذه من اجراءات احترازية على كافة المحاور في مجال الصحة والطب الوقائي، وكذلك اجراءات تخفيف الآثار الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية.

وقال المدير الإقليمي لـ(أكوا باور) - في خطابه - "إن الشركة قررت برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد أبو نيان، مبادرة للتكاتف مع الحكومة المصرية للتخفيف من وطأة هذه الأزمة من خلال المساهمة في إمداد قطاع الصحة بالأجهزة الطبية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".. موضحا أنه تم الاتصال والتنسيق مع صندوق (تحيا مصر) والمساهمة بقيمة 5,5 مليون جنيه مصري، توجه لشراء مجموعة من أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة فحص فيروس كورونا المستجد، لدعم جهود الحكومة في مواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية الناتجة.

وأضاف أن مبادرة الشركة تأتي إيماناً منها بالدور الاجتماعي والمسئولية الوطنية الواجبة للمساهمة بشكل فاعل في دعم المجتمع من خلال مجموعة من الخطوات العملية لتقديم الدعم لقطاع الصحة، الذي يعمل جاهداً على احتواء تبعات هذا الوباء.. معربا عن ثقة الشركة في القيادة السياسية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي في حسن الإدارة والخروج من هذه الأزمة بفضل تكاتف كامل مؤسسات الدولة.