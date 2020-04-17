شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يعلن حقيقة إطلاق حملة للتطعيم ضد «شلل الأطفال» خلال إبريل الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إطلاق وزارة الصحة حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال شهر إبريل الجاري.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إطلاق أي حملات خاصة بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال شهر إبريل الجاري، مُوضحةً أنه قد تم الانتهاء بالفعل من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي أطلقت خلال شهر فبراير الماضي، والتي استهدفت تطعيم نحو 16،5 مليون طفل على مدار أربعة أيام، مُحذرةً من الدعوات التي تستهدف تزاحم المواطنين بدعوى تواجد فرق طبية تجوب القرى أو المدن للتطعيم تحت أي مسمى.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال في مصر عام 2004، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم الوزارة بشن حملات قومية سنوية للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، وذلك لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، ورفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض.

وناشدت وزارة الصحة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).

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