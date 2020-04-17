شكرا لقرائتكم خبر عن جثث «كورونا» ومنحة الـ500 جنيه وصلاة التراويح.. الحكومة ترد على 9 شائعات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجمعة، تقريرا لتوضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام خلال الفترة من 10 حتى 17 أبريل 2020. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,673

تعافي 596

وفيات 196

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