شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: تنفيذ 85% من مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة هيئات وقطاعات الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أنه تم تنفيذ 85% من مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي.

وأشارت إلى قيام مركز المعلومات التابع للوزارة متابعة مساحات القمح التي يتم حصادها، وكذا المساحات الجاهزة للزراعة ويخاصه محصول الأرز، كما استعرضت الإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة لتوقيع المذكرة المشتركة للتوسع في برنامج الري الحديث للبدء في المرحلة الأولى بزمام 400 ألف فدان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بالقيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.