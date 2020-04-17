شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة بهضبة أبوطرطور بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك (ش.م.م) بهضبة أبوطرطور في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على مساحة إجمالية قدرها 561000 م2، وفقا للحدود والإحداثيات المحددة بالقرار. ووفقا لقرار مجلس الوزراء، تختص هذه المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وتشغيل مصنعين يقتصر نشاطهما على إنتاج حامض الكبريتيك وحامض الفوسفوريك فقط دون صناعة الأسمدة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,673

تعافي 596

وفيات 196

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