شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عجمي: الظرف الحالي يؤكد الحاجة لإقرار قانون نقل جثامين المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بسرعة إقرار مشروع قانون نقل جثامين المصريين بالخارج، الذي تقدمت به في وقت سابق منذ 4 سنوات.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن الظرف الحالي يؤكد الحاجة الماسة إلى إقرار القانون، في ظل أنه يحل مشكلة جثامين المصريين في الخارج دون أن يكلف موازنة الدولة أي اعباء وأيضا لو تمت الموافقة عليه كان حل جميع مشاكل العالقين وكان تحمل التكاليف بعيد عن الدولة وعن المواطنين.

وأوضحت أن القانون ينظم النواحى المالية ويضع ضوابط نقل جثمان المتوفّى بالخارج، ويستحدث إنشاء صندوق يُودع فيه ما يتم تحصيله من إستخراج أو تجديد جواز السفر بزيادة ٣٠ جنيه مصري فقط، وتُخصّص لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفّى بالخارج مع مرافق واللجنة المشرفة علي الصندوق تقرر أي مساعدات يستحقها أي ظرف يمر بالمصري في الخارج بدون إرهاق ميزانية الدولة.

وتابعت النائبة أن القانون الجديد لن يكلف خزانة الدولة أي مبالغ، بل إنه سيوفر للخزانة العامة مبالغ مالية كبيرة ، مع بدء تطبيق القانون بعد ستة أشهر من إقراره، حتى يكون هناك عائد مالي كبير نتيجة وديعة لهذه المبالغ، على حد قولها، والقانون ينص على إلزام كل مصري يقوم باستخراج أو تجديد جواز سفره بدفع مبلغ 30 جنيها مصريا فقط (أقل من دولارين)، ضمن الرسوم المدفوعة لصالح صندوق خاص برعاية المصريين في الخارج يحصل من خلالها المغترب على رعاية طبية في الحالات الحرجة أو الحوادث، ويمكن توجيه جانب من هذا الصندوق لصالح دفع رسوم نقل جثامين المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن.

وأكدت عجمي أن قانون نقل جثامين المصريين بالخارج يساهم في تسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ إن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتا كبيرا.

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