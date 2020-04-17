شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يبحث الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات المائية القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل .

وقال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أنه جاري حاليا الانتهاء من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة المصارف ومتابعة مناسيب المصارف الأساسية مثل بحر البقر وحادوس وفارسكور وغرب النوبارية والسرو، وذلك في ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.

ووجه الدكتور عبدالعاطي بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات، وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة في ضوء المستهدف تنفيذه والتنسيق مع قطاع التخطيط بشأن برامج الصرف من الاستثمارات المخصصة لقطاعات الوزارة قبل 30 يونيو من العام المالي الجاري.