شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت معتدل.. والقاهرة 27 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، أن يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً شديد البرودة على معظم الأنحاء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى، وعلى مناطق متفرقة على شمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «14– 27»، الإسكندرية «15– 23»، قنا «18- 30»، الأقصر «17 – 30»، أسوان «18 – 30».

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