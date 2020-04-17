شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية يذبحون عجل بعد رفع العزل بسبب كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذبح أهالى عزبة أبو ربيع، التابعة للوحدة المحلية لقرية سبع آبار شرقية، بمركز ومدينة أبو صوير، فى محافظة الإسماعيلية، عجل، بعد قرار الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية بالمحافظة، رفع العزل الطبى والأمنى على العزبة والذى فرض عليها لمدة 14 يومًا، بعد ثبوت إصابة حالتين من أهالي العزبة بفيروس كورونا، وتم منع دخول أو خروج أى شخص من القرية طوال فترة العزل.

وأبدى أهالى عزبة أبو ربيع، سعادتهم بانتهاء فترة العزل الطبى والصحى عن العزبة، والذى استمر 14 يومًا، التزم فيها الأهالى بعدم الخروج من المنازل، وتم اتباع كل إجراءات الوقائة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتضم العزبة، 50 منزل متواجد بها 84 أسرة بـ392 فردًا، وتم عزلها بسبب إصابة زوج وزوجة بفيروس كورونا، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى، ومن المقرر يخرجوا من الحجر الصحى خلال ساعات من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

وعقب فرض العزل قبل 14 يومًا، كانت لهيئة قناة السويس، والأجهزة التنفيذية دور كبير فى تطهير وتعقيم القرية كل يوم، وتوفير كافة احتياجات الأهالى خلال العزل.

وقال أهالى عزبة أبو ربيع، عقب انتهاء فرض العزل، أنهم التزموا تمامًا خلال الـ 14 يوم عزل بعدم الخروج من المنازل، بعد أن قامت الأجهزة التنفيذية بتوفير كل سبل المعيشة لهم من وجبات عذائية ساخنة ومواد غذائية جافة، كما تم تلبية كل مطالب الأهالى خلال فترة العزل.

وأصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنهاء إجراءات العزل التى تم تنفيذها وإنهائها تمامًا بعدة أماكن مع التأكيد على حتمية الالتزام التام باتباع كافة المعايير الصحية والتعقيم والتطهير اليومى تحت إشراف ومتابعة مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة .

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وأصدر محافظ الإسماعيلية القرار رقم 228 لسنة 2020 بشأن إنهاء إجراءات العزل بشأن عزبة أبو ربيع الكائنة بقرية السبع أبارشرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وأكد اللواء شريف فهمى بشارة، إنه أصدر عدة قرارات بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من أجل الصالح العام لحماية مواطنى المحافظة، منها غلق وعزل عزبة وعمارة وعدد من العيادات والصيدليات ومراكز تحاليل وأشعة وذلك للصالح العام لحماية جموع مواطنى الإسماعيلية، منها عزل عزبة اللبن بمركز ومدينة التل الكبير فى محافظة الإسماعيلية، طبيًا وأمنيًا وغلق مداخل ومخارج العزبة، بسبب إصابة حالتين من أهالى العزبة بفيروس كورونا، وتقرر منع دخول أو خروج أى شخص من القرية التى تضم 40 أسرة، وغلق كليًا لسوق الأربعاء بعزبة اللبن لمدة 15 يومًا، كما تم عزل العقار رقم 53 بلوك رقم 2 بمنطقة أرض الجمعيات، وعزل عمارة فى منطقة الزهور بحى ثالث بالإسماعيلية ويحظر الدخول إلية أو الخروج منه لحين صدور قرار آخر، بعد ظهور ثلاثة حالات كورونا فى العقار لسيدة ونجليها.

وطالب محافظ الإسماعيلية، أهالى عزبة أبو ربيع، بالاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، لمنع انتشار الوباء مرة أخرى.