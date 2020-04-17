شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لم نرصد دخول أسراب جراد إلى مصر والوضع آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة، ممثلة فى إدارة مكافحة الجراد التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى، كأجراء احترازى لمنع وصول أى تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة وحفاظا على الإنتاج الزراعى.

كما تقوم اللجان بمكافحة أى تجمعات لحوريات الجراد بالوديان والجبال الوعرة بعدة مناطق حدودية، خاصة بعد سقوط الأمطار الفترة الماضية ونتج عنها كساء أخضر، وهو الجاذب للجراد الذى يتغذى على الزراعات الخضرية ويتكاثر.

أكد المهندس مصطفى سعودى مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة ، فى تصريحات ”الخليج 365”، أن لجان مسح واستكشاف حوريات الجراد مستمرة ، موضحا أنه لم ترصد اللجان أى أسراب دخلت إلى الأراضى المصرية من على الحدود المصرية والوضع أمن، متابعا أن هناك لجان مستمرة فى عملها على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد بمنطقة الشيخ الشاذلى، والوضع أمن، ولجان مسح واستكشاف للجراد الصحراوى تعمل دوريا كإجراء احترازى، بعدة مناطق حدودية خاصة بعد هطول الامطار الفترة الماضية التى نتج عنها كساء أخضر وهو المصدر الرئيسى لجذب وتغذية الجراد الصحراوى.

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وأضاف مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، أن فرق مكافحة الجراد تعمل حاليا بالمسح والاستكشاف بجميع المناطق الحدودية ، متابعا أن هناك متابعة دورية على مدار اليوم من خلال متابعة فرق عمال الجراد للرصد والتتبع لأية تجمعات افراد الجراد الصحراوى والتعامل الفورى، واتخاذ عدة إجراءات متبعة تعمل عليها الإدارة العامة للجراد ، لمواجهة اى من تجمعات أو اسراب للجراد الصحراوى أن وجدت قبل وصولها الى الزراعات بوادى النيل اثناء هجرتها وذلك بإنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثانى بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات.

أكد تقرير مكافحة الجراد الصحراوى، أنه يوجد 55 قاعدة مجهزة منها 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية تتبع الإدارة العامة للجراد مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة وسيارات الدفع الرباعى ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكى لتلقى المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقى بوزارة الزراعة لرصد أى حركة للجراد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، واجراء عمليات مسح ومكافحة حشرات الجراد الأفريقى والنطاط.