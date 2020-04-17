شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى ناعيا عزة العشماوى: قدمت الكثير لأطفال مصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عن تعازيه الصادقة لأسرة الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة .

وعلى الحساب الرسمى لموقع الاتحاد الأوروبى فى مصر على السوشيال ميديا، أصدر بيانًا قال فيه: إن الدكتورة عزة العشماوي خسارة كبيرة على المستوى الإنساني والمهني، وتعكس مساهمتها في قضايا الطفولة والأمومة في مصر وأفريقيا تفانيها الكبير وثروتها في المعرفة ومسارها الحقيقي لدعم حقوق الأطفال.

وأضاف البيان: سوف نتذكر دائمًا الدعم الذي قدمته لتطوير شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في العديد من مجالات التنمية وحقوق الطفل، من خلال عملنا المشترك ، تعرفت عن كثب على طبيعتها الحقيقية والتفاني في مجالات حقوق الفتيات والأطفال .

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وقال السفير إيفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر: "تعازي جميع أحبائها"

وتوفيت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أمس الخميس بعد صراع من المرض.

وقال المجلس القومى للأمومة والطفولة عبر صفحته الرسمية: "بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي بخالص الحزن والآسى الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي وافتها المنية اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وعفوه ورضوانه وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".