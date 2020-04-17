شكرا لقرائتكم خبر عن حاملات الطائرات وكورونا.. "قطع حربية" فى مرمى الوباء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجهيزات فائقة وتدريبات شاقة، وجيوش تمتلك من العتاد والجاهزية ما يفوق غيرها، إلا أن كورونا.. ذلك "العدو غير المرئى" كما لقبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يكن مدرجاً في العلوم العسكرية، ولم يرد له ذكر في نظريات الحروب واستراتيجيات الدفاع، ليتسبب بعد اتساع دائرة انتشاره في حالة من القلق تتزايد مع مرور الوقت، وسط سباق محموم على مستوى العالم للوصول إلى دواء فعال يكبح انتشاره التي خرجت عن السيطرة.

Advertisements

ومنذ ظهور الوباء القاتل، انضم إلى قوائم الضحايا حاملتي الطائرات الفرنسية "شارل ديجول"، والأمريكية "ثيودور روزفلت"، وسط قلق متنامى من اتساع دائرة الانتشار وسط صفوف الجنود والضباط بمختلف الجيوش بما يحول دون إمكانية تنفيذ مهامهم الأساسية والأولية.

لتفاصيل الأزمة على متن حاملتى الطائرات الأمريكية والفرنسية.. شاهد الفيديو التالي: