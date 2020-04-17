وزارة العدل تنعى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة: مثالاً للتفانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المستشار عمر مروان " وزير العدل " عن حزنه لوفاة الدكتورة عزة العشماوي " الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة "، مؤكدا أنها كانت مثالاً للتفاني في العمل الوطنى، وقدوة في الأداء المتميز، وساهمت بجهد كبير في إعداد وتقديم تقارير حقوق الإنسان المقدمة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وأخرها تقرير مصر الدورى أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف في العام الماضي وكانت عضو اً في وفد مصر الرسمي الذي ترأسه المستشار عمر مروان وقت توليه وزارة شئون مجلس النواب .

وقال المجلس القومى للأمومة والطفولة عبر صفحته الرسمية: "بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي بخالص الحزن والآسى الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي وافتها المنية اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وعفوه ورضوانه وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

كانت عزة العشماوي تقلدت عدة مناصب مهمة منها الأمين العام الأسبق للمجلس وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور ورئيس وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال، إضافة إلى تقلدها منصب نائب رئيس اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقي.