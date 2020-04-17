شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشيخ زايد: تطهير وتعقيم مواقف السيارات والمنشآت الخدمية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم لجميع مواقف السيارات والمنشآت الخدمية بالمدينة، وذلك إستكمالاً لأعمال التطهير والتعقيم بالمدينة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس مصطفي فهمى، أنه كلف الإدارات المختصة بالجهاز، بتطهير وتعقيم جميع مواقف (النقل الداخلي - والنقل الخارجى - موقف النقل العام ) وشمل التطهير جميع السيارات والميكروباصات والاتوبيسات بالمواقف المختلفة، بجانب جميع المنشأت الخدمية بالمدينة، وذلك حرصا من جهاز المدينة علي صحة وسلامة المواطنين.

وناشد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، سكان المدينة، البقاء فى المنازل وعدم النزول إلا للضرورة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، استمرار غلق كافة النوادى والملاهى والمتنزهات العامة وإغلاق كافة المسطحات الخضراء بالمدينة، لمنع أى تجمعات خلال أعياد الربيع، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

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وناشد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، سكان المدينة والمترددين عليها بعدم النزول إلى الشوارع والحدائق العامة، والالتزام بتعليمات الصحة العامة حرصا على سلامتهم، وذلك في إطار اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد وجه بضرورة غلق كافة الحدائق والمتنزهات بالمدن الجديدة، قبل أعياد الربيع، تجنبا لوجود تجمعات ، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .