شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل العائدين من الحجر الصحى من مرسى علم بعد انتهاء مدة حظرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الجمعة، الرحلة رقم Ms432 والمخصصة لنقل المصريين العائدون من واشنطن قبل أسبوعين، من مطار مرسى علم الدولي، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهم، والتي فرضتها الدولة عليهم فور عودتهم من الولايات المتحدة الأمريكية، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وغادر المصريون العائدون من واشنطن، فندق إقامتهم المخصص للحجر الصحي بمدينة مرسى علم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، والتأكد من سلامتهم الصحية، وغادروا في مجموعات بعد تعقيم جميع حقائبهم، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لعودتهم بسلام.

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وكانت وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية المصرية، سيرت رحلات جوية استثنائية إلى مدينة واشنطن الأمريكية، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.