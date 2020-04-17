شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق ينفذ إزالة فورية لمخالفة بناء بالمنطقة السادسة بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بالمجاورة الثانية بالمنطقة السادسة بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وقال رئيس جهاز مدينة الشروق: تمثلت المخالفة التي تم إزالتها في زيادة نسبة بنائية لغرف السطح للقطعة وتم مصادرة حديد التسليح، ومهمات البناء، وتحرير المحاضر اللازمة لمالك القطعة والمقاول.

وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، استمرار حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة، محذراً مرتكبى المخالفات من استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم إزالة مبنى مخالف على قطعة الأرض رقم (٤٣١) المجاورة السادسة الإسكان العائلى كان قد سبق سحبها من مالكها وأصبحت ضمن الأراضى الشاغرة وفى حوزة الجهاز، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وبالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، حيث استغل المخالف الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لمحاولة البناء عليها.

وتابع" المواطن المسحوب منه القطعة شرع في استكمال المراحل البنائية بدون سند قانونى، معتقدا وضع الجهاز أمام الأمر الواقع وهو الأمر الذى لن يتم قبوله.

وأوضح رئيس الجهاز أنه فور رصد الحالة المخالفة فى مهدها تمكنت اللجنة من الإزالة بالمعدات اللازمة وتحرير محضر المخالفة.

كما حذر رئيس الجهاز مرتكبي المخالفات بعدم تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكداً أنه لا تهاون مع أى مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعمارى لمدينة الشروق، مشيرا إلى أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة والتصدى لمخالفات البناء، نظراً لاستغلال القائمين بها تعامل الدولة مع تداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وفى إطار المتابعة اولا بأول لأعمال البناء الجارية.