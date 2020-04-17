شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى ناعيا عزة العشماوى: كانت مثالا للرقة والأدب وتتمتع بحس وطنى عال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الدكتورة عزة العشماوى، التى وافتها المنية، مساء أمس الخميس، بعد صراع مع المرض، مؤكدا أنها كانت مثالا للرقة والأدب كما كانت تتمتع بحس وطنى عال

وكتب موسى، عبر حسابه على تويتر: "أنعى لعموم المصريين رحيل مواطنة مصرية عظيمة هى الدكتورة عزة العشماوى الأمينة العامة للمجلس القومى للأمومة والطفولة وعضو لجنة الخمسين والمتبوءة لمنصب عال فى الاتحاد الأفريقى فى هذا المجال".

وأضاف موسى: "كانت السيدة عزة مثالا للرقة والأدب كما كانت تتمتع بحس وطنى عال، وكفاءة متميزة فى تخصصها، أسهمت بنشاط كبير فى صياغة الدستور وبخاصة ما تعلق بالطفل والمرأة والأسرة، كذلك أسهمت فى الأنشطة الأفريقية لحماية الأطفال ومساعدة المرأة وبناء الأسرة، رحمها الله واسكنها فسيح جنانه والعزاء لأسرتها الكريمة".

وتوفيت مساء أمس الخميس، الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، بعد صراع من المرض.

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وقال المجلس القومى للأمومة والطفولة عبر صفحته الرسمية: "بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى بخالص الحزن والآسى الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة والتى وافتها المنية اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وعفوه ورضوانه وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن عميق حزنها لوفاة الصديقة العزيزة الدكتورة عزة العشماوى والتى قامت بدور كبير لحماية حقوق الأطفال والفتيات، مشيرة إلى أنها كانت سيدة عظيمة مجتهدة دؤوبة مخلصة ومحبة لعملها ومؤمنة بأهمية الرسالة التى تقوم بها، متحملة آلام المرض فى شجاعة وصبر ورضاء بقضاء الله.

وكانت الدكتورة عزة العشماوى، تقلدت عدة مناصب مهمة منها الأمين العام الأسبق للمجلس وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور ورئيس وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال، إضافة إلى تقلدها منصب نائب رئيس اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقى.