شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق اليونان تستغيث بالحكومة بعد خسائر 4.5 مليار يورو و45 ألف عاطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أصحاب الفنادق فى اليونان نداء استغاثة عاجل لأصحاب الفنادق لمعاونتهم فى مواجهة الأزمة الاقتصادية بعد توقف السياحة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث قدرت غرفة الفنادق اليونانية خسارة متوقعة لقطاع الفنادق في اليونان هذا العام تقدر بحوالي 4,5 مليار يورو.

وأكدت الغرفة ان 65% من أصحاب الفنادق يخشون الإفلاس حيث نسبة الإشغال الآن بالفنادق على حسب قولهم صفر، وحتى الآن فقد 45 ألف شخص في اليونان ممن يعملون في الفنادق وظائفهم.

وقال رئيس غرفة الفنادق اليونانية الكساندروا فاسيليكوس أنه يجب على الدولة مساعدة القطاع ذات الأهمية في الوقت الراهن من خلال الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة حتى لا تنهار وحتى تتمكن من الوقوف على أقدامها مرة أخرى وتكون مؤهلة للعمل مرة أخرى فور انتهاء الأزمة.

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وتعد السياحة في اليونان أهم قطاع في الاقتصاد اليوناني والتي تشكل بشكل مباشر وغير مباشر بحوالي 30% من الاقتصاد اليوناني، ففي عام 2019 زار اليونان 33 مليون سائح.

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة والسفر، بدأت السياحة في اليونان تواجه أزمة كبيرة مثلها مثل باقي الوجهات السياحية حول العالم بسبب القيود على السفر والإجراءات والقيود على حرية الحركة.

وأكدت منظمة السياحة العالمية أنه فى حال انخفض عدد السياح حول العالم بنسبة تصل إلى 30%، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة سوف تكون الأكثر تضرراً، مطالبة الحكومات بالعمل على دعم سيولة الشركات السياحية، ومراجعة الضرائب واللوائح لمساعدة القطاع.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي ، إن الاهم فى هذه المرحلة التخفيف من الأثر على العمالة والسيولة، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا والاستعداد للتعافي، لافتا إلى أن المنظمة منحت البلدان والحكومات توصيات بالإجراءات الممكنة لمساعدة قطاعنا في الحفاظ على الوظائف ودعم الشركات المعرضة للخطر في هذه اللحظة بالذات.