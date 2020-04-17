شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بمنطقة دهشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم شن حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات بمنطقة دهشور والمناطق المحيطة بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين جهاز المدينة، ممثلا في إدارات الأمن والتنمية والأحياء، وبالتعاون مع قوات الأمن بالجيزة وقسم شرطة رابع أكتوبر.

وقال رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: أسفرت الحملة عن رفع العديد من الإشغالات والتعديات بتلك المناطق، وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين، وقامت قوات الشرطة بحجز المخالفين، تمهيداً لعرضهم علي النيابة المختصة واستكمال الإجراءات.

وأضاف المهندس أشرف فتحي محمود ، أن تلك الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع المخالفات والاشغالات في مهدها، وتطبيق القانون بكل حسم، وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد لارتكاب أى مخالفة.

كان المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، قد تفقد مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر ، لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع ، يرافقه المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة.

واستهل المهندس كمال بهجات ومرافقوه، جولتهم، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بموقع 266 عمارة "إسكان اجتماعى"، وتشمل أعمال تنسيق الموقع (الأرصفة – اللاند سكيب – البردورات - الإنترلوك)، وكذا أعمال المرافق وتشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والطرق، مشيداً بما تم تنفيذه من أعمال، ومطالباً باستمرار بذل مزيدٍ من الجهد للانتهاء من المشروع بالصورة اللائقة، لتسليم المواطنين الوحدات كاملة المرافق والخدمات.

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كما تفقد المهندس كمال بهجات، مشروع 1185 عمارة "إسكان اجتماعى"، حيث تم التأكيد على ضرورة زيادة معدلات تنفيذ أعمال الطرق الداخلية وتنسيق الموقع العام وأعمال الزراعة، والانتهاء من الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية، والالتزام بمواعيد التسليم للمواطنين بالتزامن مع الانتهاء من الخدمات بالمشروع، مشيداً بنسب الإنجاز ومدى متابعة طاقم الإشراف من الجهاز لجميع الأعمال الجارية بالمشروع.

من جانبه أشار المهندس أشرف فتحى محمود، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، وملعب ثلاثى، بموقع (266 عمارة) إسكان اجتماعي بالمدينة، وجارٍ تنفيذ سوق أخرى بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 80%، وكذا تنفيذ مدرسة للتعليم الثانوى بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 65%، ومبنى وحدة صحية بنسبة إنجاز بلغت حوالى 75%.

وبالنسبة للمشروعات الخدمية بموقع (1185) عمارة إسكان اجتماعى بالمدينة، أضاف رئيس الجهاز: أنه جارٍ تنفيذ عدد 6 أسواق تجارية، منها عدد 3 أسواق تجارية أوشكت على الانتهاء، وجارٍ تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسي(ابتدائي - إعدادي)، ومدرسة للتعليم الثانوي، وقسم شرطة ملحق به وحدتا سجل مدني، وإطفاء، كما أنه جارٍ تنفيذ عدد 3 حضانات أطفال، و3 وحدات صحية، بنسب إنجاز متقدمة بتلك المشروعات.