شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا وشبورة مائية صباحا والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود غدا السبت، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على مناطق متفرقة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، بالقاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

ويشهد اليوم الجمعة انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.