شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة تنقل شحنة رنجة وفواكه من القاهرة لعمان في مقصورة ركاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سابقة هي الأولى من نوعها، نجحت شركة مطار القاهرة للشحن الجوى، في نقل شحنة بضائع بلغت 16 طنا، تضم فواكه وأسماك ورنجة إلى مدينة مسقط بسلطنة عمان، داخل مقصورة طائرة لنقل الركاب.

وكانت شركة مطار القاهرة تقدمت إلى السلطات المختصة بوزارة الطيران، للسماح لها بإرسال تلك الشحنة طبقا للشروط القانونية المعمول بها في هذه الحالة.

وحسب مصادر بالشركة لليوم السابع، فقد تم أولا التعاقد مع إحدي شركات الطيران المصرية، والتى وافقت على تأجير طائرة من أسطولها للقيام بالرحلة، ثم تم أخذ الموافقة من شركة بوينج بصفتها المصنع للطائرة، ثم التقدم لسلطة الطيران المدنى والتي وافقت على الطلب وأخيرا كان الحصول على موافقة وزير الطيران.

وذكر المصدر: الطائرة كانت من طراز بوينج 737 وجرى تجهيزها بطريقة علمية راعينا فيها وزن الراكب الذى يتراوح بين 60 إلى 90 كيلو جرام، هي نفس الكمية التى كانت توضع على المقعد من الشحنة الموجودة، وقمنا بوضع نوع محدد ومعتمد من " الحبال" ثم بعد ذلك تجيئ مرحلة وضع " الشبك" وذلك لتغليف كل كمية من الحمولة لتكون مجمعة ومتراصة لزيادة في درجات الأمان مع مراعات ترك ممر وسط الطائرة حيث يحظر وضع أي جزء من الحمولة في الممر المواجد بين المقاهد داخل المقصورة .

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وأوضح المصدر أننا قد تواصلنا مع عدد كبير من شركات الطيران المصرية وفى وذلك لتشغيل طائرات الركاب بنفس الطريقة وهذا الأمر مردوده كبير علي شركات الطائرات المتوقفة كذلك على الركب الطائر وخصوصا الطيارين والتى تنص " الرخص" الخاص بطيرانهم علي ضرورة تحقيق عدد من ساعات الطيران كحد أدنى.

والقيام بمثل هذه الرحلات قد ضمن حفظ حصة مصر التصديرية في الأسواق العالمية وعدم ترك الملعب خالى لتركيا وإيران.

كما نجحنا في تشغيل المزارع والمصانع والمصدر وشركات النقل وشركة الطيران التى كانت تعمل لنقل الركاب فقط.

جدير بالذكر أن العديد من شركات الطيران الكبرى العالمية قد سبقتنا في مثل هذا الأمر منها شركة لوفتهانزا وفلاى دبى والخطوط النمساوية والخطوط السويسرية.