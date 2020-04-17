شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: تناول المنتجات الكحولية لن يحميك من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية، أن تناول المنتجات الكحولية لن يحمى من مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن الكحوليات تضعف المناعة وتضر الصحة.

وكتبت الصحة العالمية، عبر حسابها على تويتر: "لا تتناول فى أى حال من الأحوال أى نوع من المنتجات الكحولية على سبيل الوقاية من مرض كوفيد_19 أو لعلاجه"، مؤكدة: "تناول الكحول لن يحميك من مرض كوفيد-19".





وشددت الصحة العالمية، بأنه لا تتخذ المشروبات الكحولية وسيلة للتغلب على الضغوط والانفعالات، لأن العزلة وشرب المسكرات يزيدان من خطر الإقدام على الانتحار، وأنها تضعف الجهاز المناعى، وأحيانا تأتى بنتيجة عكسية مع التدخين فى تفاقم مرض كوفيد 19 ومضاعفاته.

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من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد بن سالم المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، تفرض جائحة كوفيد-19 على مستوى إقليم شرق المتوسط ضغطاً غير مسبوق على العاملين الصحيين والنُظُم الصحية والحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنظومة الأمم المتحدة، والأكثر من ذلك على المجتمعات المحلية والأسر.

وتابع: بقدر ما أشعر به من خوف وقلق مماثل لما يشعر به الآخرون فى ظل هذه الجائحة المستمرة وما يعتريها من جوانب مجهولة، أعتز اعتزازاً كبيراً ويطمئن قلبى بما يحققه الإقليم استجابة لمرض كوفيد-19 - لا سيّما العمل الذى يقوم به برنامج استئصال شلل الأطفال فى إقليم شرق المتوسط، فمن أفغانستان إلى باكستان والصومال والعراق والسودان وسوريا، استطاع البرنامج أن يكون من المستجيبين الرئيسيين فى مكافحة مرض كوفيد-19. ويدعم البرنامج الحكومات فى العديد من الأماكن، حيث يعمل بصفة المستجيب الأول والأساسى.

ويقدم البرنامج الاستجابة الميدانية الأوسع نطاقاً على نحو يتسم بالسرعة والفاعلية، لدعم الخطط الوطنية الرامية إلى مكافحة كوفيد-19. ولم يَرَ قدوم هذه الجائحة إلا القليل، ومع ذلك استطاع البرنامج أن يعيد توجيه عمله بسرعة شديدة للتصدِّى لهذه الجائحة.