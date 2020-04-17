شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مرتبات أبريل يوم الأحد.. وعطلة البنوك لن تؤجل الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، نفى الحكومة لشائعات تتعلق بتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وعدم استيراد شحنات طبية غير مطابقة للمواصفات،

فضلا عن تغطية كاملة لتطورات فيروس كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.





وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

المالية: صرف راتب أبريل يبدأ الأحد.. وإجازة البنوك لن تغير الموعد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تنسيقًا كاملاً مع القطاع المصرفى لضمان صرف مرتب شهر أبريل الحالى للعاملين بالدولة فى المواعيد المبكرة التى تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل بدلاً من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها القطاع المصرفى فى سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية دون أن يتأثر ذلك بأجازة البنوك يومى الأحد والإثنين المقبلين.

وأضاف "معيط"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية أتاحت للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتب شهر أبريل الحالى للعاملين بالدولة، وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، موضحًا أن ميكنة الموازنة أسهمت فى جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على أربعة أيام بدلاً من يوم واحد؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.





الأهلى: حسم قرار تخفيض رواتب اللاعبين الأسبوع المقبل

نشرت شبكة "bbc" الاخبارية أن النادى الأهلى يجرى محادثات مع لاعبيه وأعضاء الفريق بشأن تخفيض رواتبهم بعد توقف النشاط الكروى إثر انتشار فيروس كورونا الخطير.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوماً جديدة، اعتباراً من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقاً للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

سميح ساويرس يستحوذ على 75% من FTI ثالث أكبر شركة سياحة بأوروبا

قالت شبكة بلومبيرج إن رجل الأعمال المصرى سميح ساويرس استحوذ على سيطرة الأغلبية بشركة FTI Group السياحية، مما أدى إلى تزويد الشركة الألمانية بالنقد لمساعدتها على تجاوز أزمة السيولة بسبب إغلاق السفر على خلفية انتشار كورونا.

وقالت الشبكة إن ساويرس، مؤسس أوراسكوم للتنمية القابضة، قام برفع حصته في FTI ثالث اكبر شركة سياحة فى اوروبا إلى 75% بعد أن كان يمتلك حوالى 33% فقط.

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا وشبورة مائية صباحا والعظمى بالقاهرة 27 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود غدا السبت، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على مناطق متفرقة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

روسيا تسجل 4069 إصابة بكورونا فى أكبر قفزة يومية بالبلاد

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن البلاد سجلت اليوم الجمعة ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 4069 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالى عدد المصابين إلى 32007.

وبدأت حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع بشدة في روسيا هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة من تفشي المرض.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس إن روسيا ستقبل عرضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشحن أجهزة تنفس لموسكو إذا كانت هناك حاجة لها في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.





الضرائب: رفع الحجز عن الممولين حال سداد 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يمكن للممول المحجوز عليه سواء من ضريبة الدخل أو القيمة المضافة نتيجة الربط لعدم الطعن ( إخطار فى مواجهة النيابة – إعلان باللوحة – نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة ومنها (19 ض،14 ض ق، 15 ض ق ) نموذج 19 ض ) ولم يكن قد تقدم بالطعن فى الميعاد القانونى، وعدم استيفاء علم الوصول للناحية الشكلية، أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد 1% فقط من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم رفع الحجز فورا مع فتح باب الطعن له من جديد.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على مساندة أنشطة، وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية وتيسيراً عليهم في ظل الظروف الحالية ، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، فإنه

الحكومة ترصد 7 حقائق عن كورونا أبرزها "لا تخفيف للإجراءات الاحترازية"

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 7 حقائق حول فيروس كورونا المستجد، وتضمنت التأكيد على أنه لا تخفيف للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بادعاء نهاية ذروة الأزمة، والدولة حريصة على عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية منعاً لحدوث أي طفرات في معدلات الإصابة أو الوفيات.

وأكد المركز أنه لا صحة لإعادة فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية، بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المحددين للتسجيل، وقد وصل إجمالي المتقدمين للمنحة نحو 1.5 مليون مواطن، بعد تصفية الكشوف.





الحكومة تنفى استيراد شحنة من المستلزمات الطبية غير مطابقة للمواصفات

نفت وزارتى الصناعة والتجارة والصحة ما تردد من أنباء بشأن استيراد وزارة الصحة شحنة من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات

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وأكدت الوزارتان فى تقرير رصد الشائعان للحكومة أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات، وأوضحتا خضوع جميع شحنات المستلزمات الطبية المستوردة للرقابة والتفتيش للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية، وشددتا على المتابعة الدورية لمدى توفر المستلزمات الطبية بالمستشفيات سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة، سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد.

التعليم تفند مزاعم تغيير آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب النقل

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً بشأن تغيير آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل من "الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي".





التموين: جميع اللحوم المتداولة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية آمنة تماماً

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تماماً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يأتي نتيجة لتوافر مخزون استراتيجي كبير منها، حرصاً من الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.

الحكومة تكشف حقيقة تخصيص رابط إلكترونى للاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن قبول طلبات منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص أي روابط إلكترونية للاستعلام عن قبول التسجيل في منحة الـ 500 جنيه.

الإعلان عن 1290 حالة وفاة بكورونا فى ووهان.. وتعديل نسبة الوفيات بزيارة 50%

أفاد التليفزيون الرسمي الصينى أن مدينة ووهان رفعت إجمالى الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد بنسبة 50 في المئة اليوم الجمعة ليصل إلى 3869، وسط تزايد الشكوك الدولية حول تعامل بكين مع التفشي.

وأضافت المدينة التي تقع في وسط الصين والتي ظهر فيها الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي، 1290 ضحية أخرى، إلى جانب 2579 تم إحصاؤهم سابقا حتى أمس الخميس، مما يعس التقارير الخاطئة والتأخير وغيرها من أوجه التقصير، وفقا لما أورده تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في).

وتأتي المراجعات بعد تكهنات واسعة النطاق بأن عدد الوفيات في ووهان كان أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه، والشائعات التي تغذيها صور الطوابير الطويلة لأفراد الأسرة الذين ينتظرون تسلم رماد الضحايا.

المركزى ينفى رفض تلقى أقساط الراغبين فى عدم الاستفادة من تأجيل الاستحقاقات

نفى البنك المركزى ما تردد من أنباء حول رفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين فى عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية، مُؤكداً أنه لا صحة لرفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين فى عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية.

وأوضح فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن كل البنوك العاملة فى مصر قد سمحت لغير الراغبين من عملائها فى تأجيل سداد الأقساط بمخاطبة البنك وإبداء الرغبة بدفع الأقساط فى مواعيدها، من خلال الرد برسالة أو الاتصال بخدمة العملاء بدلاً من الذهاب لفرع البنك، وذلك تخفيفاً على العملاء ولمنع التكدس بين المواطنين.



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العائدون من أمريكا يغادرون فندق الحجر بمرسى علم استعدادا للسفر للقاهرة ..صور

غادر صباح اليوم الجمعة، المواطنون العائدون من أمريكا، فندق الإقامة المخصص للحجر الصحى بمرسى علم، وذلك بعد قضائهم 14 يوماً تحت الحجر الصحي بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، والتأكد من سلامتهم الصحية، فى طريقهم لمطار مرسى علم الدولى، استعدادا لمغادرتهم علي متن رحلة داخلية لمطار القاهرة.

وأنهت إدارة الفندق إجراءات مغادرتهم من الغرف الفندقية المخصصة لهم، وتمت المغادرة في مجموعات بعد تعقيم جميع حقائب النزلاء، ووضعها في أماكن أمام منطقة الاستقبال وتم نقلها الأتوبيسات المخصصة لنقلهم إلى مطار مرسى علم الدولى.

فى يوم واحد.. ألمانيا تسجل 3380 إصابة جديدة بفيروس كورونا و299 حالة وفاة

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 3380 حالة إلى 133830 لتسجل الإصابات الجديدة زيادة لليوم الثالث على التوالي.





10ملايين اسم وهمى بياخدوا تموين.. فيديو

في 2016 ألقت مباحث التموين بالبحيرة القبض على 3 تجار بقالة أحدهم ظل لـ 20 عاما يحصل على تموين لـ10 أشخاص وهميين وآخران حصلا على تموين لـ19 اسما وهميا لمدة 16 عاما

فى إبريل الجارى تحدث وزير التموين عن اكتشاف 10 ملايين اسم وهمى ببطاقات تموينظل البعض لسنوات طويلة يستفيدون من الدعم من خلال تلك الأسماء10 ملايين اسم وهمى يمثلون 1/7 حجم الدعم لكل المصريين تقريباوبقيمة تقترب من 500 مليون جنيها في العام الواحد حسب القيم الحالية الوزارة استطاعت اكتشاف تلك الظاهرة بعد تطبيق عملية الرقمنة والتحول الذكى في التعامل مع المستفيدين من الدعم حيث يتم ربط الاسم بالرقم القومى فتظهر الأسماء المتكررة والأخرى الوهمية التي يستخدمها البعض للاستفادة من الدعم دون وجه حق.





60 درجة مئوية وكورونا لسه عايش..اعرف إزاى.. فيديو

كشفت تجربة علمية جديدة على فيروس كورونا أجراها علماء فرنسيون فى جامعة إيكس مرسيليا جنوب فرنسا، أنه يمكن للفيروس التاجى أن يتحمل التعرض الطويل لدرجات الحرارة المرتفعة ويستمر في التكاثر.

ويقدم الفيديو التالى معلومات هامة عن طبيعة الفيروس والتي ستفيد الباحثين في المختبرات:





رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس والمواطنين الأقباط بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

ملحقتش أقول سلام عليكو.. حكاية مدربين رفعوا شعار "يابخت من زار وخفف".. مدرب توركواى الإنجليزى يرحل بعد 10 دقائق.. فينجادا يتراجع عن قيادة الأهلى فى 48 ساعة.. وصلاح والعميد وطارق يحيى أشهر تجارب الزملكاوية

أعاد خالد جلال المدير الفني لفريق نادى مصر حالياً ومدرب الزمالك السابق ذكريات المدربين الذين تولوا تدريب الفرق لمدة قصيرة للغاية ، فمنذ ساعات قليلة قال خالد جلال، إنه لم يحصل على فرصته بشكل كامل في الولاية الثانية للزمالك قائلا: "تم التعاقد معي في وقت صعب للغاية ومع ذلك لم يتم منحي فرصة وحسيت أني دخلت من باب قولت سلام عليكم وخرجت من الباب الثاني".

وقاد خالد جلال نادي الزمالك في نهاية الدوري الموسم الماضي بعد رحيل السويسري كريستيان جروس، ليتعثر الأبيض ويخسر لقب بطولة الدوري في النهاية.

ونلقى الضوء في السطور التالية على أبرز التجارب القصيرة للمدربين تحت شعار "يابخت من زار وخفف"..

العالم هذا الصباح.. ترامب يرسم طريق "عودة الاقتصاد" ويبشر الأمريكيين بـ"اجتياز ذروة الوباء".. وشرطة نيويورك تحيى الطواقم الطبية على جهودها ضد كورونا.. وسريلانكا تحيى الذكرى الأولى لضحايا تفجيرات عيد القيامة

شهد العالم هذا الصباح العديد من الأحداث الهامة، والتقطت عدسات الكاميرات، ما تعجز الكلمات عن وصفه، ويقدم لكم ”الخليج 365”، تقريرا مصورا بأهم لقطات وصور العالم خلال هذا الصباح.

ترامب يرسم طريق "عودة الاقتصاد".. ويبشر الأمريكيين بـ"اجتياز ذروة الوباء"

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن خطة لإعادة فتح الاقتصاد على ثلاث مراحل في المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، وقال "نحن لا نفتح كل الولايات في نفس الوقت مرة واحدة، ولكن خطوة واحدة دقيقة في كل مرة"، حيث تحدد الخطة "المعايير المقترحة للدولة أو الإقليمية" لكل مرحلة، حيث يتضمن وقت إعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والأماكن العامة وإعطاء التوجيه لاصحاب العمل ، وكذلك السفر غير الضروري.