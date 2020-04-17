شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت الفندقية تسمح للفنادق خارج المحافظات السياحية بنسبة نزلاء 25% فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عممت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزى، منشورا لجميع الفنادق المصرية بتعليمات وزارة السياحة والأثار فيما يخص استضافة النزلاء خلال فترة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وأكدت الغرفة فى منشورها على جميع الفنادق بمناسبة قرب موسم الأعياد وشم النسيم، بالالتزام بالحد الأقصى لاستقبال النزلاء والمقدر بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق، وذلك فقط للفنادق الواقعة خارج المحافظات السياحية بجمهورية مصر العربية (جنوب سيناء-البحر الأحمر-الأقصر-أسوان).

وأكدت الغرفة أن هذا التوجيه حرصًا على سلامة كافة العاملين والنزلاء بالفنادق واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19) و للحماية والوقاية من تداعياته.

من جانبه، أشار عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية؛ إلى أن غرفة المنشآت الفندقية والقطاع بالوزارة شددوا على استمرار غلق كافة المطاعم والنوادى الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من الخارج، وتعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، حتى 23 إبريل.

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وانتهت وزارة السياحة والآثار من تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة بمحافظتى الأقصر وأسوان، وتلك الموجودة بالقاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19، وفى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأًوضح عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه بالنسبة للفنادق الموجودة بمدينتى شرم الشيخ والغردقة فقد تم الانتهاء من تعقيم وتطهير عدد (130) فندقا بمدينة شرم الشيخ من (170) فندق يعملون بها، وعدد (244) فندقا من (260) فندق بمدينة الغردقة، مشيرا إلى أنه جار استكمال أعمال التعقيم والتطهير، تباعا، والتى تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.