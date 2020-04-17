شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالمترو: لا تعديل بمواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة برمضان لو استمر الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بشركة المترو أنه لا تعديل فى مواعيد تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة خلال شهر رمضان الكريم، طالما مستمر حظر التجوال، وسيتم العمل بالشهر الكريم بالجداول المعمول بها منذ تطبيق حظر التجوال.

وأضافت المصادر أنه إذا تم تقليص ساعات حظر التجوال التى تبدأ حاليا من 8 مساءً حتى 6 من صباح اليوم التالى سيتم تعديل مواعيد تشغيل المترو لتتناسب مع أى تعديل مرتقب فى ساعات الحظر.

وأوضحت المصادر أنه إذا لم تعدل ساعات الحظر ستكون مواعيد المترو فى رمضان ليقوم أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً ، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا، على تكون بداية تشغيل الخطوط الثلاثة من الساعة السادسة صباحاً.

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وأشارت المصادر أنه أى تعديل فى ساعات حظر التجوال بالمد أو التقليص سيقابله نفس ساعات المد أو التقليص فى ساعات تشغيل مترو الأنفاق.

وتواصل شركة المترو أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر رقم 105.